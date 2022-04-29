У Києві під час обстрілу загинула журналістка Віра Гирич
Під час ракетного обстрілу столиці 28 квітня загинула наша колега Віра Гирич
Про це повідомили колеги журналістки, яка працювала на "Радіо Свобода".
"Так, це правда" - повідомила "Еспресо" голова українського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова.
У 2017-му році Віра співпрацювала з "Еспресо".
Колектив "Еспресо" висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю колеги.
Радіо Свобода написала, що продюсерка Віра Гирич загинула внаслідок влучання російської ракети в будинок, у якому вона жила в Києві. Тіло загиблої виявили під уламками вранці 29 квітня.
Як зазначили її колеги, Віра почала працювати в київському бюро "Радіо Свобода" з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах.
- 28 квітня під час російського ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва загинула одна людина, постраждало 10 цивільних, зокрема чотирьох госпіталізували.
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