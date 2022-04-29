У Києві під час обстрілу загинула журналістка Віра Гирич

Про це повідомили колеги журналістки, яка працювала на "Радіо Свобода".



"Так, це правда" - повідомила "Еспресо" голова українського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова.



У 2017-му році Віра співпрацювала з "Еспресо".



Колектив "Еспресо" висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю колеги.



Радіо Свобода написала, що продюсерка Віра Гирич загинула внаслідок влучання російської ракети в будинок, у якому вона жила в Києві. Тіло загиблої виявили під уламками вранці 29 квітня.



Як зазначили її колеги, Віра почала працювати в київському бюро "Радіо Свобода" з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах.

28 квітня під час російського ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва загинула одна людина, постраждало 10 цивільних, зокрема чотирьох госпіталізували.