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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Києві під час обстрілу загинула журналістка Віра Гирич

У Києві під час обстрілу загинула журналістка Віра Гирич

29 квітня, 2022 п'ятниця
12:08
війна з Росією Віра Гирич

Під час ракетного обстрілу столиці 28 квітня загинула наша колега Віра Гирич

Про це повідомили колеги журналістки, яка працювала на "Радіо Свобода".

"Так, це правда" - повідомила "Еспресо" голова українського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова.

У 2017-му році Віра співпрацювала з "Еспресо". 

Колектив "Еспресо" висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю колеги.

Радіо Свобода написала, що продюсерка Віра Гирич загинула внаслідок влучання російської ракети в будинок, у якому вона жила в Києві. Тіло загиблої виявили під уламками вранці 29 квітня.

Як зазначили її колеги, Віра почала працювати в київському бюро "Радіо Свобода" з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах.

  • 28 квітня під час російського ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва загинула одна людина, постраждало 10 цивільних, зокрема чотирьох госпіталізували.
Радіо Свобода
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