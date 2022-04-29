Ракетний обстріл Києва: постраждало 10 людей, 4 людини госпіталізовано
Під час російського ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва 28 квітня постраждало 10 людей, зокрема чотирьох госпіталізували
Про це повідомила КМДА в телеграм-каналі.
"Унаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в Шевченківському районі постраждали 10 осіб, 4 людини госпіталізували", - ідеться в заяві.
Уранці 29 квітня дорожники почали прибирати біля будинку. Людей просять бути обережними й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Також у КМДА нагадали, що під час сирен потяги метро призупиняють рух наземною ділянкою на червоній лінії, а на зеленій - не іздять через Південний міст. Підземні станції працюють цілодобово як укриття.
Мер Києва Віталїй Кличко в телеграмі повідомив, що рятувальники вже розібрали завали в обстріляній багатоповерхівці. Будинок новий і малонаселений. Віталій Кличко уточнив, що під час обстрілу ніхто не загинув.
Мер нагадав, що з 24 лютого в Києві 435 мешканців отримали поранення, понад 100 загинуло, зокрема чотири дитини.
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