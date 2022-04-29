Росія знову демонструє кричуще нехтування міжнародним правом, - Боррель

Про це йдеться у Twitter-і Жозепа Борреля.



Боррель зізнався, що він шокований ракетними ударами РФ по Києву.



"Шокований і вражений ракетними ударами Росії по Києву та інших містах України. Росія знову демонструє кричуще нехтування міжнародним правом, обстрілюючи місто під час візиту до Києва Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша і прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова", - заявив глава дипломатії ЄС.

12 квітня Боррель заявив, що ЄС окрім санкцій має надати негайну допомогу для оборони України.

28 квітня у Шевченківському районі міста Києва пролунали два потужні вибухи.

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