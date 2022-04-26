У Києві почали демонтаж скульптури на честь дружби Росії та України

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.



За попередніми даними, у столиці розпочато знесення скульптури двох робітників, встановлену у 1982 році на "ознаменування воз’єднання України з Росією". Роботи планують закінчити до кінця дня.



"8 метрів металу так званої "дружби двох народів" демонтуємо. І що символічно - коли скульптуру намагалися підійняти краном, відпала голова у російського робітника", - пише Кличко. Іншу скульптурну композицію, яка встановлена поруч, збираються розбирати згодом. Крім того, арку з титанових листів збираються перейменувати та підсвітити кольорами українського прапору.



"Старі символи набувають нового значення!" - коментує мер.



Кличко також повідомляє, що сьогодні він підписав і подав Київраді проєкт рішення про перейменування арки на Арку свободи українського народу.



Загалом у Києві планують демонтувати ще близько 60 пам’ятників, барельєфів та знаків, пов’язаних з СРСР та Росією. Крім того, на перейменування складений список із понад 460 вулиць та інфраструктурних об‘єктів.

Сам список наразі оприлюднили на сайті КМДА.

До 1 травня триватиме його обговорення з киянами.



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