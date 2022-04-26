У Києві почали демонтаж скульптури на честь дружби Росії та України
У Києві розпочато демонтаж скульптури двох робітників, встановлену "на ознаменування воз’єднання України з Росією"
Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.
За попередніми даними, у столиці розпочато знесення скульптури двох робітників, встановлену у 1982 році на "ознаменування воз’єднання України з Росією". Роботи планують закінчити до кінця дня.
"8 метрів металу так званої "дружби двох народів" демонтуємо. І що символічно - коли скульптуру намагалися підійняти краном, відпала голова у російського робітника", - пише Кличко. Іншу скульптурну композицію, яка встановлена поруч, збираються розбирати згодом. Крім того, арку з титанових листів збираються перейменувати та підсвітити кольорами українського прапору.
"Старі символи набувають нового значення!" - коментує мер.
Кличко також повідомляє, що сьогодні він підписав і подав Київраді проєкт рішення про перейменування арки на Арку свободи українського народу.
Загалом у Києві планують демонтувати ще близько 60 пам’ятників, барельєфів та знаків, пов’язаних з СРСР та Росією. Крім того, на перейменування складений список із понад 460 вулиць та інфраструктурних об‘єктів.
Сам список наразі оприлюднили на сайті КМДА.
До 1 травня триватиме його обговорення з киянами.
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