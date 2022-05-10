У Києві погіршилася якість повітря через пожежі на торф'яниках

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграм.

"У Києві сьогодні зранку спостерігається погіршення якості повітря. Зокрема, в Святошинському, Оболонському та Подільському районах", – написав Кличко.

Якість повітря знизилась через пожежі в Київський області, зокрема у Бучанському районі тліють торф'яники.

"Також локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району. Там зараз тліє трав’яний настил", – зазначив міський голова.

ДСНС залучає також піротехніків до гасіння пожеж, адже потрібно обстежити під'їзні шляхи для безпеки рятувальників.

Кличко закликав киян щільно зачиняти вікна в оселях та без потреби не йти на вулицю.

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