У Києві погіршилася якість повітря через пожежі на торф'яниках
У Києві 10 травня погіршилась якість повітря у Святошинському, Оболонському та Подільському районах
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграм.
"У Києві сьогодні зранку спостерігається погіршення якості повітря. Зокрема, в Святошинському, Оболонському та Подільському районах", – написав Кличко.
Якість повітря знизилась через пожежі в Київський області, зокрема у Бучанському районі тліють торф'яники.
"Також локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району. Там зараз тліє трав’яний настил", – зазначив міський голова.
ДСНС залучає також піротехніків до гасіння пожеж, адже потрібно обстежити під'їзні шляхи для безпеки рятувальників.
Кличко закликав киян щільно зачиняти вікна в оселях та без потреби не йти на вулицю.
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