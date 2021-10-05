У Києві посилили карантин: вимагатимуть ПЛР-тест або COVID-сертифікат при візитах до установ

Про це йдеться у протоколі №15 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 1 жовтня.

Вимоги передбачають дотримання громадянами обмежень під час відвідування ними міськради, КМДА, райадміністрацій, а також інших підприємств, установ та організацій.



Серед них – обов’язкова наявність негативного ПЛР- чи експрес-тесту на COVID-19, зробленого не раніше, ніж за 72 години, або довідки, що підтверджує щеплення від коронавірусу щонайменше однією дозою.

Документ передбачає обов’язкове носіння маски та дотримання 1,5-метрової дистанції.

Протокол набуває чинності з 5 жовтня.