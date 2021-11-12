У Києві посилять контроль за дотриманням карантину

Про це передає пресслужба КМДА.

Згідно з протоколом, для контролю за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста.

До робочих груп залучать посадових осіб районних державних адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби, Головного управління Національної поліції, КП "Муніципальна охорона".

Контроль забезпечуватимуть зазначені відомства, а також райдержадміністрації, департамент муніципальної безпеки КМДА, Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, а також комунальне підприємство "Київпастранс".

За порушення карантинних обмежень передбачено відповідальність за ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає штрафи для громадян і посадових осіб розміром від 17 тис. до 170 тис. грн.



З 1 листопада у Києві почала діяти "червона" зона адаптивного карантину.

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