Київ перейшов у "червону" зону карантину: які обмеження діють

Про це передає Еспресо.TV.

Відтак, у місті з 1 листопада почали діяти такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна відвідувати:

заклади харчування;

заклади соцзахисту;

спортзали;

фітнес-центри;

ЦНАП;

управління праці та соцзахисти;

масові заходи;

ТРЦ.

Також у столиці тимчасово скасували планові госпіталізації у лікарні (виняток – екстрені випадки).

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат, або негативний ПЛР-тест.



Користуватись транспортом можна тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом. Документи не перевірятимуть на вході в транспорт - це робитимуть вибірково спеціальні групи правоохоронців.



З 1 листопада навчальний процес в учнів 1-11 класів відновиться після канікул у дистанційному форматі. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в Києві.



У сврю чергу, дитячі садки продовжать працювати з дотриманням правил "червоної" зони та за умови вакцинації 100% персоналу закладів.

Нагадаємо, 28 жовтня комісія ТЕБ і НС вирішила перевести Київ у "червону" зону карантину з 1 листопада. Також влада міста запровадила додадктові обмеження.

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