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Київ перейшов у "червону" зону карантину: які обмеження діють

1 листопада, 2021 понедiлок
07:15
Суспільство карантин

З 1 листопада у Києві почала діяти "червона" зона адаптивного карантину

Про це передає Еспресо.TV.

Відтак, у місті з 1 листопада почали діяти такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна відвідувати:

  • заклади харчування;
  • заклади соцзахисту;
  • спортзали;
  • фітнес-центри;
  • ЦНАП;
  • управління праці та соцзахисти;
  • масові заходи;
  • ТРЦ.

Також у столиці тимчасово скасували планові госпіталізації у лікарні (виняток – екстрені випадки).

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат, або негативний ПЛР-тест.

Користуватись транспортом можна тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом. Документи не перевірятимуть на вході в транспорт - це робитимуть вибірково спеціальні групи правоохоронців.

З 1 листопада навчальний процес в учнів 1-11 класів відновиться після канікул у дистанційному форматі. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в Києві.

У сврю чергу, дитячі садки продовжать працювати з дотриманням правил "червоної" зони та за умови вакцинації 100% персоналу закладів.

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