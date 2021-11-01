Київ перейшов у "червону" зону карантину: які обмеження діють
З 1 листопада у Києві почала діяти "червона" зона адаптивного карантину
Про це передає Еспресо.TV.
Відтак, у місті з 1 листопада почали діяти такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна відвідувати:
- заклади харчування;
- заклади соцзахисту;
- спортзали;
- фітнес-центри;
- ЦНАП;
- управління праці та соцзахисти;
- масові заходи;
- ТРЦ.
Також у столиці тимчасово скасували планові госпіталізації у лікарні (виняток – екстрені випадки).
Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат, або негативний ПЛР-тест.
Користуватись транспортом можна тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом. Документи не перевірятимуть на вході в транспорт - це робитимуть вибірково спеціальні групи правоохоронців.
З 1 листопада навчальний процес в учнів 1-11 класів відновиться після канікул у дистанційному форматі. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в Києві.
У сврю чергу, дитячі садки продовжать працювати з дотриманням правил "червоної" зони та за умови вакцинації 100% персоналу закладів.
- Нагадаємо, 28 жовтня комісія ТЕБ і НС вирішила перевести Київ у "червону" зону карантину з 1 листопада. Також влада міста запровадила додадктові обмеження.
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