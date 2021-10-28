Київ переходить у "червону" зону карантину: рішення комісії ТЕБ і НС
З 1 листопада Київ переходить до "червоної" зони карантинних обмежень
Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
- Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Києві з 1 листопада введуть додаткові обмеження через ситуацію з коронавірусом.
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