Київ переходить у "червону" зону карантину: рішення комісії ТЕБ і НС

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", - йдеться в повідомленні.



Як відомо, "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.



Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Києві з 1 листопада введуть додаткові обмеження через ситуацію з коронавірусом.

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