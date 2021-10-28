У Києві посилять карантин з 1 листопада, - Кличко

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Еспресо.TV.

Він зазначив, що карантин посилять через погіршення COVID-ситуації в місті.

Відтак, у місті введуть такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:

заклади харчування;

заклади соцзахисту;

спортзали;

фітнес-центри;

ЦНАП;

управління праці та соцзахисти;

масові заходи;

відвідувати ТРЦ.

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат, або негативний ПЛР-тест.



Користуватись транспортом можна буде тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом.



Кличко зауважив, що після канікул навчання у школах буде дистанційним. А дитячі садочки та інші навчальні заклади працюватимуть, якщо всі співробітники будуть вакциновані двома дозами



Такі обмеження почнуть діяти з 1 листопада.



Також мер звернувся до Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перевести столицю в "червону" зону карантину. За його словами, сьогодні для цього є всі підстави.



"Рішення про віднесення міста чи регіону ухвалює держкомісія. Ми звертаємося до уряду з проханням ухвалити таке рішення", - сказав він.

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