У Києві повідомили про замінування Лікарні швидкої допомоги: пацієнтів і медиків евакуювали
У понеділок, 17 липня, в Києві повідомили про замінування Лікарні швидкої медичної допомоги
Про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
"Через повідомлення про замінування Лікарні швидкої медичної допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 осіб медперсоналу. Поліція перевіряє приміщення. Працюють також кінологи", - повідомив Кличко.
Раніше СБУ викрила координовану спецслужбами РФ інтернет-спільноту, причетну до серії анонімних повідомлень про псевдомінування у Києві та в інших регіонах України. При цьому російські агенти залучали до цієї діяльності українських дітей із різних регіонів.
Найчастіше неповнолітні українці "мінували" будівлі органів державної влади та об’єкти соціальної інфраструктури. Зокрема у жовтні 2022 року вони одночасно повідомили про замінування 14 судів.
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