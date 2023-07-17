Про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Через повідомлення про замінування Лікарні швидкої медичної допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 осіб медперсоналу. Поліція перевіряє приміщення. Працюють також кінологи", - повідомив Кличко.

Раніше СБУ викрила координовану спецслужбами РФ інтернет-спільноту, причетну до серії анонімних повідомлень про псевдомінування у Києві та в інших регіонах України. При цьому російські агенти залучали до цієї діяльності українських дітей із різних регіонів.

Найчастіше неповнолітні українці "мінували" будівлі органів державної влади та об’єкти соціальної інфраструктури. Зокрема у жовтні 2022 року вони одночасно повідомили про замінування 14 судів.