Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що найчастіше підлітки "мінували" будівлі органів державної влади, а також об’єкти соціальної інфраструктури. Таким чином у жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів.

"Служба безпеки викрила нові факти, які підтверджують, що РФ залучає неповнолітніх до підривної діяльності проти України. Причому це відбувається навіть в умовах війни", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, злочинну діяльність дітей дистанційно координували представники російської спецслужби. Для цього створили спеціалізовану інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх мешканців різних регіонів України. Саме за вказівками агресора підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про "мінування". Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішню ситуацію в Україні.

Правоохоронці встановили, що "розсилку" підлітки здійснювали від імені сторонніх осіб і з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування своєї локації. За даними СБУ, організатором такої діяльності й ключовим контактом російської сторони був неповнолітній мешканець Чернігівської області.

Під час обшуку за адресою проживання псевдомінера виявлено мобільний телефон та комп’ютер із доказами протиправної діяльності та комунікації з агресором.