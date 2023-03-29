Затримано жителя Донеччини, який шукав для ворога склади й бази техніки ЗСУ
СБУ викрила завербованого російськими спецслужбами диверсанта, який розвідував розташування складів із боєприпасами та баз військової техніки ЗСУ на Донбасі
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, житель Донеччини ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби.
"Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні", - розповіли в СБУ.
Чоловік мав розшукувати місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку і передавати дані через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів із прив’язкою до місцевості і детальним описом.
"Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті", - уточнили в СБУ.
Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді.
- На початку березня СБУ затримала на Сумщині російського шпигуна, який розвідував позиції ЗСУ у прикордонні з РФ.
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