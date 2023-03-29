Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, житель Донеччини ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби.

"Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні", - розповіли в СБУ.



Чоловік мав розшукувати місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку і передавати дані через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів із прив’язкою до місцевості і детальним описом.



"Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті", - уточнили в СБУ.

Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді.