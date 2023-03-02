Про це інформує Служба безпеки України.



Слідство встановило, що зловмисником є росіянин, який у 2019 році переїхав до Сумщини та згодом отримав посвідку на проживання в Україні.

"Напередодні повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області та запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора", - пише пресслужба.

Після 24 лютого 2022 року росіянин розпочав збирати інформацію про ЗСУ у Сумській області, зокрема позиції у прикордонних районах.

Дані наносив у вигляді міток на фізичній карті під час особистих зустрічей зі своїм куратором на території РФ. Для цього приховано перетинав кордон через так звану "зеленку".

Контррозвідники затримали інформатора РФ під час спроби передачі відомостей.

Під час обшуку у фігуранта виявили паспорт громадянина Росії, телефони та прокремлівську символіку.

Зловмиснику повідомили про підозру. Фігуранту обрано запобіжний захід - тримання під вартою.