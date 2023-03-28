Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві зазначили, що фігурантом справи виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону. Зловмисник був завербований російськими спецслужбами ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Після 24 лютого минулого року ворог "активував" свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни. Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

Конфіденційні відомості колишній посадовець мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму куратору з ФСБ через месенджер у телеграм. Зазначена інформація була потрібна окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України.

У відомстві зазначили, що співробітникам СБУ вдалося спрацювати на випередження - інформатора викрили й затримали під час спроби передачі інформації.

Зраднику обрали запобіжний захід - його триматимуть під вартою до закінчення розслідування і з'ясування обставин.