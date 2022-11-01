У Києві повністю відновили електро- та водопостачання
У Києві після обстрілів у понеділок, 31 жовтня, відновили водо- та електропостачання
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Через обстріли 31 жовтня критична інфраструктура Києва та області зазнала пошкоджень, унаслідок чого у частині регіони зникли світло та вода.
Станом на ранок 1 листопада повністю відновили водо- та електропостачання в Києві. Фахівці ДТЕК і Київводоканалу працювали всю ніч, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці.
Утім продовжать застосовувати віялові відключення електроенергії. Це необхідно, оскільки виник значний дефіцит в енергосистемі через атаки Росії на інфраструктуру міста та області.
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31 жовтня Росія завдала удару по критичній інфраструктурі Києва, унаслідок чого частина міста опинилися без світла.
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