У Києві позашляховик "відфутболив" авто в підземний перехід та протаранив опору
На проспекті Перемоги у столиці позашляховик врізався у ВАЗ-2019, який від удару відкинуло у парапет підземного переходу
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як розповіли свідки Вартовим Еспресо, автомобіль ВАЗ-2109 повертав праворуч на вулицю Янгеля, як раптом йому в задню частину в'їхав позашляховик BMW X5. Від удару ВАЗ розкрутився, вилетів на тротуар, та задньою частиною в'їхав у парапет підземного пішохідного переходу.
Позашляховик також вилетів на тротуар та протаранив опору рекламного щита за кілька метрів до зупинки громадського транспорту, де стояли люди, що очікували на тролейбус. На щастя на шляху некерованих автівок не опинились випадкові перехожі.
Травми зазнала жінка-пасажир ВАЗ, що сиділа на задньому сидінні. Її госпіталізували медики "швидкої".
Обставини пригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.
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