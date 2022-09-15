У Києві представили тизер до фільму-драми "Буча"
У День міста Бучі, 13 вересня, відбулася презентація тизеру до фільму-драми "Буча"
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив режисер Станіслав Тіунов.
Він висловив сподівання, що сам фільм вийде вже коли Україна переможе.
"Буча" — фільм-байопік, знятий на основі реальних подій, що відбувалися в містах Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь під час російської окупації в лютому-квітні 2022 року. — громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та проживає в Бучі.
- Нагадаємо, Катерина Українцева, депутатка Бучанської міської ради зазначила, що за експертними оцінками відновлення у місті потребує 301 будинок
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