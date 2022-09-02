Мені складно пояснювати мешканцям Бучі, чому ми витрачаємо кошти на ремонт доріг, коли людям ніде жити, - депутатка міськради Українцева

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



Депутатка Бучанської міської ради прокоментувала повідомлення від облради Київщини про виділення із резервного фонду області 145 млн грн на подолання наслідків війни та відновлення регіону, з яких 100 млн виділено на розвиток та утримання доріг з відповідною інфраструктурою.



"Найбільше обурення викликало навіть не те, що ремонтуються дороги, а коли я почула про повторний ремонт вулиці Вокзальної у м. Буча. Саме на цій вулиці ЗСУ розбили колону броньованої техніки ворога і у наслідок важкого бою було зруйновано вщент декілька приватних будинків на цій вулиці. Але вже у квітні, на вулиці Вокзальній був відремонтований великий відрізок дороги, а де менше було уражень дорожнього полотна, зроблений ямковий ремонт. І була зроблена досить якісна дорога. Я не можу зрозуміти, до того ж мені як депутату дуже важко пояснювати містянам, чому ми витрачаємо кошти на ремонт доріг, коли людям ніде жити", - підкреслила Катерина Українцева.



Українцева додала, що були зроблені експертні дослідження у Бучі житлового фонду, за якими встановлено, що 301 будинок потребує відновлення.

Раніше експрем'єр України Арсеній Яценюк зазначив, що після його прем'єрства на кордон витратили у 100 разів менше, ніж на нові автошляхи