Мені складно пояснювати мешканцям Бучі, чому ми витрачаємо кошти на ремонт доріг, коли людям ніде жити, - депутатка міськради Українцева
Катерина Українцева, депутатка Бучанської міської ради зазначила, що за експертними оцінками відновлення потребує 301 будинок міста
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
Депутатка Бучанської міської ради прокоментувала повідомлення від облради Київщини про виділення із резервного фонду області 145 млн грн на подолання наслідків війни та відновлення регіону, з яких 100 млн виділено на розвиток та утримання доріг з відповідною інфраструктурою.
"Найбільше обурення викликало навіть не те, що ремонтуються дороги, а коли я почула про повторний ремонт вулиці Вокзальної у м. Буча. Саме на цій вулиці ЗСУ розбили колону броньованої техніки ворога і у наслідок важкого бою було зруйновано вщент декілька приватних будинків на цій вулиці. Але вже у квітні, на вулиці Вокзальній був відремонтований великий відрізок дороги, а де менше було уражень дорожнього полотна, зроблений ямковий ремонт. І була зроблена досить якісна дорога. Я не можу зрозуміти, до того ж мені як депутату дуже важко пояснювати містянам, чому ми витрачаємо кошти на ремонт доріг, коли людям ніде жити", - підкреслила Катерина Українцева.
Українцева додала, що були зроблені експертні дослідження у Бучі житлового фонду, за якими встановлено, що 301 будинок потребує відновлення.
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