Після мого прем'єрства на кордон витратили у 100 разів менше, ніж на нові автошляхи, - Яценюк
Експрем'єр України Арсеній Яценюк пояснив, для чого був потрібен розпочатий ним проєкт "Стіна" на кордоні з Росією і які кошти з державного бюджету пішли на його втілення
Відеозвернення на цю тему політик розмістив сьогодні, 14 серпня 2022 року, на фейсбуці.
"Проєкт "Стіна" не призначений для того щоб стримувати масштабну агресію", - зазначив політик.
При цьому Яценюк додав, що "саме за такими проєктами країни-члени Європейського Союзу почали будівництво аналогічних державних кордонів".
Як наголошує експрем'єр, після того як він пішов з посади очільна уряду, його наступники на автошляхи витрачали непропорційно більше, ніж на захист кордону.
"За час мого прем'єрства було витрачено 422 млн грн на будівництво державного кордону. А загалом після того як я залишив (2016 року - ред.) посаду прем'єрміністра України шість років тому було витрачено 2,5 млрд грн", - сказав Арсеній Яценюк.
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"2,5 млрд грн - це в сто разів менше, ніж на будівництво доріг. А російські танки їхали не через державний кордон, російські танки їхали саме через ці нові дороги", - наголосив Яценюк.
Як заявив Яценюк, лише 2021 року, в грудні, "уряд України, визнавши правильність рішення щодо будівництва державного кордону, прийняв поставнову, де передбачив на будівництво державного кордону або нової "Стіни", назвем її так, 36,8 млрд грн".
Зупинився Арсеній Яценюк й на питанні доцільності використання призначених для "Стіни" коштів.
"Саме я, як прем'єрміністр, дав доручення перевірити використання коштів на будівництво державного кордону", - підкреслив він.
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