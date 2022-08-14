Після відставки з посади прем'єра я увесь час проживаю в Україні, - Яценюк
Український політик, голова Кабінету Міністрів у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк відповів на звинувачення з боку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова
Відповідне відкрите відеозвернення експрем'єр розмістив у соцмережах у неділю, 14 серпня 2022 року.
"Сьогодні експерт Жданов розповсюдив про мене нахабну брехню. Брехню про те, що начебто я проживаю в Сполучених Штатах Америки, в Вашингтоні, що начебто у мене там є нерухомість. І що начебто я виїхав з України", - зазначив він.
Такі заяви Яценюк назвав "брехнею".
"Це брехня. Жодного дня після відставки з посади прем'єрміністра України я не проживав за кордоном. Жодного дня після початку масштабної агресії нациста Путіна проти України я не виїжджав з України. Був разом з Україною, з українським народом і робив те, що він мене залежить для допомоги нашій армії і нашій країні", - наголосив політик.
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