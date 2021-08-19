У Києві презентували документальний фільм “Імені Виговського”

Аби повернути їй належну славу, в Україні зняли документальний фільм "Імені Виговського". Презентація кінострічки відбулася у Києві. Режисер фільму Олег Володкевич говорить, що ця стрічка є майстерним аналіз зв’язків минулого із сьогоденням. За його словами, головна мета цього фільму - висвітлити, показати історичну подію, яка у всі часи просто приховувалася або перекручувалася.



Окрім художньої частини, присутні кадри зі справжньої війни на сході України. Таким чином режисер нагадує про одвічну боротьбу українців. Робота над стрічкою тривала близько восьми місяців. У ній взяли участь і вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Генерал-майор Ігор Гордійчук стверджує, що такі фільми в першу чергу виховують справжніх патріотів нашої країни. На його думку, його просто зобов’язані побачити ті, від кого залежить майбутнє нашої країни, ті, хто керує, хто надихає, хто веде за собою, хто мотивує. Адже цей фільм — заряджає своєю силою.

Про важливість створення таких фільмів говорить і засновниця благодійного фонду "Разом" Людмила Русаліна. Меценатка переконана, що такі роботи необхідно підтримувати ідейно та фінансово, аби українці знали своїх героїв та пишалися здобутками власної країни. За її словами, знання і шанування власної історії - це фундамент будь-якої успішної нації.

Щойно Людмила дізналася про проєкт документально-історичного фільму про Конотопську битву, одразу вирішила підтримати його як меценатка і як свідома людина, яка кохає свою державу. Вона впевнена, що такі фільми про нашу історію і наші перемоги як держави мусять знати усі люди в країні. Людмила Русаліна вважає, що фільм про Конотопську битву - це фільм про силу та славу усієї української держави.