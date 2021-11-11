У Києві презентували документальний серіал про здобуття Україною Незалежності

Про це повідомляє Укрінформ.

24 серпня 1991 року не є початковим етапом незалежності України - саме це мали на меті показати творці історичного проєкту "10 Днів Незалежності".

"Цей день (24 серпня 1991 року - ред.) має глибоке історичне коріння. Ми розповіли, що історія цього дня тривала майже сто років, а перша спроба отримати Незалежність датується 22 січня 1918 роком - саме тоді був проголошений Четвертий Універсал, яким вперше проголосили українську Незалежність. Власне, цій події і присвячена перша серія нашого історичного серіалу", - сказав співавтор проєкту історик Володимир В’ятрович на презентації серіалу.

Кожна серія присвячена певним подіям української історії ХХ століття, які були сходинками до самостійності. Останній епізод автори присвятили Революції Гідності.

"На мою думку, якщо у 1991 році Україна проголосила Незалежність від СРСР, то у 2014-му - від Росії. Очевидно, що це спричинило війну з Російською Федерацією, яка не готова відпускати Україну. Основний посил цієї серії - боротьба за свободу досі триває і вимагає від нас готовності захищати свою Незалежність", - наголосив В’ятрович.

Сценаристка "10 Днів Незалежності" Леся Вакулюк зазначила, що серіал допоможе усім, хто вивчає історію, осмислити її глибше, зануритись у контекст та зробити висновки.

"Ми старалися зробити все можливе, щоб ці серії не нагадували шкільні уроки історії, коли вчитель відсторонено розповідає. Мені здається, нам вдалося. Коли дивишся цей серіал, то наче переносишся у той час і розумієш: українці виборювали ту країну, не будучи тут господарями. І їм вдавалося. Проте хтось не зробив із цього висновків і вже ми, молоде покоління, змушені були продовжували їхню боротьбу", - сказала Вакулюк.

Серіал "10 Днів Незалежності" доступний для перегляду на платформі YouTube.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb