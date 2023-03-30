У Києві призначили нового очільник патрульної поліції
Новим керівником управління патрульної поліції Києва призначили майора поліції Ярослава Курбакова
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.
"29 березня, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький представив нового керівника управління патрульної поліції Києва майора поліції Ярослава Курбакова. З березня 2020 року до цього часу Ярослав Курбаков обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу чергової служби управління", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що він почав службу у 2015 році і пройшов шлях від інспектора до начальника управління. Зокрема, був начальником інструкторського відділу управління організації діяльності стройових підрозділів ДПП, командиром батальйону патрульної поліції в Черкаській області та заступником командира батальйону із забезпечення супроводження ДПП.
За даними "Української правди", попередній керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля звільнився зі служби в поліції 28 березня за власним бажанням.
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