Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Києві призначили нового очільник патрульної поліції

У Києві призначили нового очільник патрульної поліції

30 березня, 2023 четвер
03:16
Суспільство Новий очільник патрульної поліції Києва Ярослав Курбаков

Новим керівником управління патрульної поліції Києва призначили майора поліції Ярослава Курбакова

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

"29 березня, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький представив нового керівника управління патрульної поліції Києва майора поліції Ярослава Курбакова. З березня 2020 року до цього часу Ярослав Курбаков обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу чергової служби управління", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що він почав службу у 2015 році і пройшов шлях від інспектора до начальника управління. Зокрема, був начальником інструкторського відділу управління організації діяльності стройових підрозділів ДПП, командиром батальйону патрульної поліції в Черкаській області та заступником командира батальйону із забезпечення супроводження ДПП.

За даними "Української правди", попередній керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля звільнився зі служби в поліції 28 березня за власним бажанням.

Київщина
поліція
Читайте також:
Конгресc США
28 березня, 2023 вiвторок
Палата представників США проголосувала за позбавлення Китаю статусу країни, що розвивається
29 березня, 2023 середа
Винищувачі F16 українцям не допоможуть: У Пентагоні назвали головну потребу українців на цій стадії війни
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)
29 березня, 2023 середа
Путін підірвав авторитет Сі Цзіньпіна рішенням про ядерну зброю в Білорусі, - Bloomberg
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.34
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
30 березня
03:43
Фото Малолєтки з Маріуполя
"Ціну, яку цивільні платять за війну": українець Малолєтка за знімки Маріуполя отримав нагороду World Press Photo
02:47
прапори України та США
США перерахували у держбюджет України грант у розмірі $1,25 млрд
02:19
УПЦ МП
У Мінкультури роз’яснили, що, попри судовий позов, УПЦ (МП) має звільнити Лавру
01:51
Німеччина Україна
Німеччина виділить додаткові €12 млрд на довгострокову військову допомогу Україні
01:23
USAID
США не виявили "жодних серйозних порушень", пов’язаних із допомогою Україні
00:55
Папа Франциск
Папа Франциск потрапив до лікарні
00:27
Президентка Угорщини Новак та Ердоган
"Росія має вивести свої війська з українських територій": президентка Угорщини Новак у Стамбулі
00:11
Павло Лебідь
"Бійтеся!": священник УПЦ МП "Паша Мерседес" Лебідь пригрозив Зеленському через виселення з Лаври
2023, середа
29 березня
23:31
Андрій Лунін
Лунін прийняв остаточне рішення стосовно свого майбутнього в "Реалі", - Marca
23:22
Володимир Зеленський
"Наблизити перемогу порядку, заснованого на правилах": Зеленський взяв участь у глобальному Саміті за демократію
22:55
Російський добровольчий корпус
Російський добровольчий корпус поширив відео з операції у Брянській області 2 березня
22:31
Маргарита Сімоньян
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 березня
21:58
вибух на газопроводі. Ілюстрація
У Росії стався вибух на газопроводі в Свердловській області
21:47
міномет
На Сумщині за день зафіксовано 58 прильотів внаслідок російських обстрілів
21:47
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступ ворога на околицях Бахмута сповільнився майже до повної зупинки. Колонка Сергія Згурця
21:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський запрошує Сі Цзиньпіна в Україну, бої біля ЗАЕС посилюються, у США виявили російського студента-шпигуна. Світові ЗМІ про Україну 29 березня
21:04
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Коефіцієнт зріс на користь ЗСУ: в Міноборони назвали співвідношення втрат українців і окупантів
20:43
ЧВК «Вагнер»
У Бахмуті на Донеччині воюють близько 6 тис. найманців Вагнера, - генерал Міллі
20:19
Ексочільнику "Мотор Січі" Богуслаєву продовжили арешт до 27 травня у справі про держзраду
20:14
Український театр імені Василя Василька, Одеса
В Одесі загорівся Український театр
20:06
Авдіївка, авіаудар, ракетний удар
Росіяни обстріляли дитячий садок в Авдіївці
20:06
парламент Молдови
Уряд Молдови запропонував продовжити режим надзвичайного стану ще на 60 днів
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Pushing Pushkin
20:01
Хорватія
Міноборони Хорватії підтвердило, що незабаром передасть Україні гелікоптери Мі-8
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 399 дня війни: пастка для російського бомбардувальника, вибух в Криму та гелікоптери Мі-8 від Хорватії
19:55
Гроші
Прикордонники затримали переселенців, які підроблювали документи для виїзду військовозобов’язаних за кордон
19:37
Олексій Резніков
Резніков: Отримання Україною бойового літака 4-го покоління – питання часу
19:37
У Данії встановили об'єкт, який знайшли біля "Північного потоку-2"
У Данії встановили об'єкт, який знайшли біля "Північного потоку-2"
19:25
Матеуш Моравецький
Польща запровадить обмеження на імпорт українського зерна
19:24
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ
Потрібен час: лідер "Челсі" кинувся на захист Мудрика
19:10
білоруські військові
Російська армія намагається влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні, - перехоплення СБУ
19:01
Маріуполь, окупанти, діти
У Маріуполі росіяни влаштовують для школярів "суботники", змушуючи прибирати вулиці та рвати траву, - Андрющенко
18:58
Окупанти в Криму надалі риють окопи та зводять укріплення, а ЗСУ за день відбили 48 ворожих атак, - Генштаб
18:48
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга чемпіонат Іспанії
Циганков назвав свою найголовнішу проблему в Іспанії
18:37
архімандрит Авраамій
Епіфаній призначив нового виконувача обов'язків намісника Києво-Печерської лаври
18:37
Ексклюзив
Військова журналістика
"Робота на фронті поза політикою": воєнкор Китаїва заявила, що всі її колеги об'єдналися у питанні списків медіа, які можуть працювати на передовій
18:32
Оновлено
карта Крим 21.03.23
У Криму неподалік Сімферополя прогримів вибух
18:30
Військові навчання ЗСУ
Загибель військових у центрі "Десна" на Чернігівщині: ДБР назвали причину трагедії
18:22
Вибухи у Бєлгороді
Губернатор Бєлгородської області заявив про обстріл села: є пошкодження і проблеми з електропостачанням
18:14
мобілізація
У Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток через месенджери
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV