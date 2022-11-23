У Києві прогнозують крижаний дощ і мокрий сніг: містян просять за можливості залишатися вдома

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Синоптики прогнозують погіршення погодних умов сьогодні ввечері. Зокрема, можливий крижаний дощ і мокрий сніг. Дощ ітиме за температури -3°C. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі та вранці 24 листопада очікуються мокрий сніг і дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця", - пише пресслужба.

У столиці комунальні служби готові до негоди, заявили в міськадміністрації. Зокрема, Київавтодор має 525 одиниць спецтехніки для протиожеледної обробки доріг та вулиць. Також за потреби залучатимуть Зеленбуди - це 167 одиниць їхньої техніки та понад 4 тисячі працівників.

"Закликаємо мешканців Києва без нагальної потреби не виїжджати в місто на власних авто та за можливості залишатися вдома під час негоди. Просимо не залишати автівки обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі дорожньої техніки, а також не паркуватися під деревами та рекламними щитами", - додають у відомстві.

23 листопада окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води призупинене в усьому місті.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb