У Києві прогнозують крижаний дощ і мокрий сніг: містян просять за можливості залишатися вдома
23 листопада ввечері синоптики прогнозують у столиці мокрий сніг і крижаний дощ. Жителів Києва просять за можливості залишатися вдома
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
"Синоптики прогнозують погіршення погодних умов сьогодні ввечері. Зокрема, можливий крижаний дощ і мокрий сніг. Дощ ітиме за температури -3°C. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі та вранці 24 листопада очікуються мокрий сніг і дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця", - пише пресслужба.
У столиці комунальні служби готові до негоди, заявили в міськадміністрації. Зокрема, Київавтодор має 525 одиниць спецтехніки для протиожеледної обробки доріг та вулиць. Також за потреби залучатимуть Зеленбуди - це 167 одиниць їхньої техніки та понад 4 тисячі працівників.
"Закликаємо мешканців Києва без нагальної потреби не виїжджати в місто на власних авто та за можливості залишатися вдома під час негоди. Просимо не залишати автівки обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі дорожньої техніки, а також не паркуватися під деревами та рекламними щитами", - додають у відомстві.
- 23 листопада окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води призупинене в усьому місті.
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