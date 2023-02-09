У Києві прогримів вибух на колишньому заводі, загинула людина, ще троє поранені
У четвер, 9 лютого, о 15:45 в Дарницькому районі столиці пролунав вибух на території колишнього заводу, одна людина загинула, ще троє поранені
Про це повідомила КМВА.
Попередньо ще 6 осіб дістають ДСНС.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибух стався в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, зруйновано будівлю площею 500 кв. м.
Раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв про одного загиблого.
"За попередньою інформацією, в результаті вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці, одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.
У КМВА заявили, що попередня причина - вибух газового балона.
Про вибух Кличко розповів о 15:55.
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