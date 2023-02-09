Про це повідомила КМВА.

Попередньо ще 6 осіб дістають ДСНС.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибух стався в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, зруйновано будівлю площею 500 кв. м.

Раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв про одного загиблого.

"За попередньою інформацією, в результаті вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці, одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.

У КМВА заявили, що попередня причина - вибух газового балона.

Про вибух Кличко розповів о 15:55.