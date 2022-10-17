У Києві розгорнуть пункти обігріву та електропостачання
В столиці розгорнуть пункти обігріву та електропостачання на випадок російських атак, місту потрібна допомога центральної влади
Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Київради та радник міського голови Дмитро Білоцерковець.
"Це дуже важкий процес. Ви ж самі розумієте, що якщо місто залишиться без енергетики, то ми не зможемо поновити її якимсь чином. Основні напрямки - створення теплопунктів та пунктів електропостачання, в яких кияни зможуть отримувати ці послуги, хоча б таким чином. Зараз усе розгортається, відповідні служби займаються цим питанням", - зазначив він.
За словами радника Кличка, на розгортання потрібен час і допомога Кабінету міністрів.
"Це питання не лише Києва, а загальнонаціональне. Все, що потрібно - наші комунальні служби отримують і ми розуміємо як альтернативно забезпечувати киян цими необхідними послугами. На 100% покриття не буде - це буде ситуативно відповідно до потреб".- підсумував Білоцерковець.
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