У Києві розгорнуть пункти обігріву та електропостачання

Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Київради та радник міського голови Дмитро Білоцерковець.

"Це дуже важкий процес. Ви ж самі розумієте, що якщо місто залишиться без енергетики, то ми не зможемо поновити її якимсь чином. Основні напрямки - створення теплопунктів та пунктів електропостачання, в яких кияни зможуть отримувати ці послуги, хоча б таким чином. Зараз усе розгортається, відповідні служби займаються цим питанням", - зазначив він.

За словами радника Кличка, на розгортання потрібен час і допомога Кабінету міністрів.

"Це питання не лише Києва, а загальнонаціональне. Все, що потрібно - наші комунальні служби отримують і ми розуміємо як альтернативно забезпечувати киян цими необхідними послугами. На 100% покриття не буде - це буде ситуативно відповідно до потреб".- підсумував Білоцерковець.