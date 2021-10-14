У Києві розпочався марш до Дня захисників та захисниць України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Організатори маршу - Національний Корпус, Рух ветеранів України, Правий сектор та інші організації. Акція розпочалася біля пам’ятника Тарасу Шевченку, після чого колона повинна вирушити в бік Майдану Незалежності.

Організатори планують провести на Банковій мітинг з вимогами до президента Зеленського.