У Києві розпочався марш до Дня захисників та захисниць України
У Києві розпочався традиційний марш до Дня захисників та захисниць України та річниці створення УПА
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Організатори маршу - Національний Корпус, Рух ветеранів України, Правий сектор та інші організації. Акція розпочалася біля пам’ятника Тарасу Шевченку, після чого колона повинна вирушити в бік Майдану Незалежності.
Організатори планують провести на Банковій мітинг з вимогами до президента Зеленського.
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