У Києві розпочався опалювальний сезон

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що вже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури повітря. Водночас на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, однієї з найбільших у Європі, з протяжністю теплових мереж близько 3 тис. км, необхідно кілька днів.

Тому, за словами Кличка, рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим.

"Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", - пояснив мер столиці.

Він додав, що усі служби міста, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами.