У Києві розпочався опалювальний сезон
У понеділок, 16 жовтня, у столиці розпочали підключення до тепла житлових будинків, щоб запобігти перевантаженню системи електропостачання
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зазначається, що вже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури повітря. Водночас на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, однієї з найбільших у Європі, з протяжністю теплових мереж близько 3 тис. км, необхідно кілька днів.
Тому, за словами Кличка, рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим.
"Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", - пояснив мер столиці.
Він додав, що усі служби міста, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами.
- Напередодні, 9 жовтня, у Києві почали вмикати опалення в об'єктах соціальної інфраструктури, а саме в лікарнях, школах і дитячих садочках.
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