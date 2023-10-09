У Києві почали вмикати опалення у лікарнях, школах і дитсадках

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що вищеперелічені об'єкти підключають за заявками їхніх керівників.

"Щодо комунальної сфери, житлових будинків, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати й комунальні будівлі. Тоді ж – за їх заявками – й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі", - написав міський голова.

Зазначимо, що зазвичай опалювальний сезон у Києві стартує 15 жовтня.

Що відомо про опалюваний сезон в Україні

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Станом на 19 вересня обсяг природного газу в українських підземних газових сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів. Планову кількість блакитного палива закачали достроково.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив 21 вересня, що українська енергетична система повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду.