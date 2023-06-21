У Києві сталась аварія на мережах Укренерго, без світла залишилися 100 тис. споживачів
У низці районів Києва введені екстрені відключення світла через аварію на мережах НЕК Укренерго. Без світла залишаються 100 тисяч киян
Про це інформує ДТЕК.
Зазначається, що у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.
"Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі", - наголошують в ДТЕК.
Як повідомляють у Київській міській військовій адміністрації, наразі по Києву відключено 100 тисяч споживачів.
Про час відновлення електропостачання обіцяють повідомити додатково.
- Вранці, 20 червня, у столиці також відбулося знеструмлення через аварію. Без світла були мешканці Оболонського, Подільського району і частково - Троєщини.
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