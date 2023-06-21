Про це інформує ДТЕК.

Зазначається, що у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

"Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі", - наголошують в ДТЕК.

Як повідомляють у Київській міській військовій адміністрації, наразі по Києву відключено 100 тисяч споживачів.

Про час відновлення електропостачання обіцяють повідомити додатково.