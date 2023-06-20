У Києві через аварію на підстанціях без світла тимчасово перебували три райони
У столиці вранці, 20 червня, відбулося знеструмлення через аварію. Без світла були мешканці Оболонського, Подільського району і частково - Троєщини
Про це повідомили в ДТЕК.
"О 7:47 аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі. Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики оперативно перемикнули клієнтів на резервні джерела живлення та о 8:12 вже повернули світло в усі домівки.
В ДТЕК наголосили, що причини аварії з'ясовуються.
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