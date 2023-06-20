У Києві через аварію на підстанціях без світла тимчасово перебували три райони

Про це повідомили в ДТЕК.



"О 7:47 аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі. Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики оперативно перемикнули клієнтів на резервні джерела живлення та о 8:12 вже повернули світло в усі домівки.

В ДТЕК наголосили, що причини аварії з'ясовуються.