У чотирьох районах Києва частково застосовані стабілізаційні відключення світла
Удень 10 березня в місті Київ застосували стабілізаційні відключення електроенергії частково в Голосіївському, Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах
Про це інформує ДТЕК.
"У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками", - пише пресслужба.
Пояснюють, що вимикатиму світло через пошкодження обладнання, які не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
"Тому за командою Укренерго були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками", - додають в ДТЕК.
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