Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У чотирьох районах Києва частково застосовані стабілізаційні відключення світла

У чотирьох районах Києва частково застосовані стабілізаційні відключення світла

10 березня, 2023 п'ятниця
12:13
Суспільство Робота з відновлення електропостачання

Удень 10 березня в місті Київ застосували стабілізаційні відключення електроенергії частково в Голосіївському, Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах

Про це інформує ДТЕК.

"У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками", - пише пресслужба.

Пояснюють, що вимикатиму світло через пошкодження обладнання, які не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

"Тому за командою Укренерго були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками", - додають в ДТЕК.

Графік відключень.

  • У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету.
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що внаслідок ракетного удару 9 березня пошкоджено об'єкти генерації у 8 регіонах, проте енергосистема лишається цілісною.
  • Станом на ранок 10 березня внаслідок ворожих обстрілів у Житомирській та Харківській областях застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. 
війна з Росією
Енергія
новини Києва
ракетний удар
Читайте також:
окупанти
10 березня, 2023 п'ятниця
Російські війська готуються відновити наступальні операції під Вугледаром, - ISW
7 березня, 2023 вiвторок
Рух "Чесно" склав рейтинг партій, депутати яких взяли до рук зброю та захищають країну
9 березня, 2023 четвер
Росія масовано атакувала Україну: є влучання по критичній інфраструктурі, загиблі та постраждалі
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38
    Купівля 38
    Продаж 38.85
  • EUR
    Купівля 39.8
    Продаж 40.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
10 березня
12:08
OPINION
Юрій Богданов
Збочена ракетна проєкція Путіна
12:02
Ріші Сунак
Велика Британія та Франція домовляться про створення високоточної ударної зброї для захисту від РФ, - Sky News
11:52
Емманюель Макрон
Макрон призначив спецпосланця з питань допомоги і відбудови України
11:46
на фото вітрова електростанція
В Україні готують до запуску Тилігульську вітрову електростанцію: що відомо
11:40
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Для диверсії на "Північних потоках" могли використати яхту, поліція Данії розшукувала її, - Reuters
11:33
Фінляндія
Фінляндія виділить Україні 29 млн євро гуманітарної допомоги
11:18
Ексклюзив
ЗСУ
Переломний момент на фронті закладе фундамент розвитку війни до кінця 2023 року, - кандидат політичних наук Жовтенко
11:08
на фото мобільні вогневі групи у Києві
Генерал Наєв про роботу мобільних вогневих груп: "Вдала оптимізація ЗСУ"
11:04
Парламент Грузії
Парламент Грузії відхилив закон про "іноагентів" у другому читанні
10:56
Українізуємо залізницю: в Дії визначили нову назву та оголосили про ще одне опитування
10:48
вимкнення електроенергії
В Укренерго назвали регіони, де ситуація з електропостачанням залишається складною
10:36
Продавала уявне військове спорядження для українських воїнів: одеситку засудили до 5 років за ґратами
10:18
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
РФ завела ракетоносії в пункти базування, проте рівень загрози високий, – Гуменюк
10:09
Капітан ВМС Італії отримав 30 років в'язниці за шпигунство на користь Росії
10:07
OPINION
Борислав Береза
Ненависть — це безпорадність разом зі злістю
10:00
Пресреліз
Олександр Свіщев
Олександр Свіщов: російським і білоруським спортсменам на міжнародній арені – Табу!
09:59
Оновлено
Запоріжжя
Російські війська обстріляли Запоріжжя: пошкоджено критичну інфраструктуру
09:58
долар євро валюта обмін
Актуальний курс валют в Україні: ціна долара та євро 10 березня
09:50
Бельгія
Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців
09:44
стрілянина у Гамбурзі
У німецькому Гамбурзі сталася стрілянина, загинули парафіяни церкви Свідків Єгови
09:42
У Харкові після атаки РФ 9 березня без світла залишаються 470 тис. споживачів, в області - 50 тисяч
09:26
тепло
У Києві після російської атаки без теплопостачання залишаються 30% споживачів
09:19
Трамп і трансгендери, промиті мізки і грибний Буратіно - 5 книг про те, як переписують історію
09:11
ракета
Британська розвідка пояснила, чому інтервал між хвилями масованих атак Росії по Україні збільшився
09:08
Оновлено
ДП "Антонгов"
Перешкоджали завчасній обороні аеродрому з "Мрією" у Гостомелі: трьом екскерівникам ДП "Антонов" оголосили підозри
09:06
Обстріл Дніпропетровщини 10 березня
Уночі росіяни атакували Нікопольщину: пошкоджено енергетичний об'єкт, частково знеструмлені три населених пункти
08:57
на фото наслідки влучання ракети на Херсонщині
Ворог випустив понад 400 снарядів по Херсонщині: четверо людей загинули, серед поранених підліток
08:54
Ексклюзив
В Одесі місцева влада виселяє з приміщення волонтерський центр, - депутатка райради Шульц
08:48
За добу російські війська убили мирного жителя Донеччини, двоє поранені
08:42
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Маляр: війська РФ зосереджують основні зусилля на захопленні сходу України
08:32
шевченківська премія
В Україні вперше за багато років 9 березня не визначили лауреатів Шевченківської премії
08:20
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпіна втретє обрали на посаду президента Китаю
08:09
Apple Music
Apple готує новий музичний стрімінговий сервіс: коли запустять
08:07
знищена техніка окупантів
За добу ЗСУ ліквідували 870 військових РФ, 34 крилаті ракети, 7 танків і літак
08:02
OPINION
Данило Лубківський
У Росії вже шукають варіантів на випадок поразки
07:48
На протестах у Грузії затримали добровольця, який воював за Україну: його переслідували
07:43
окупант
РФ розміщує військових у житлових кварталах Рубіжного й обстріляла тимчасово окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ, - Генштаб
07:28
долар
США та союзники заморозили активи російських олігархів на суму понад $58 млрд
06:57
Ллойд Остін
Міністр оборони США закликав Ізраїль допомогти Україні боротися за свободу й надати допомогу
06:44
Гендиректор Yasno пояснив, чому під час ракетних атак РФ світло вимикають превентивно
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV