Про це інформує ДТЕК.

"У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками", - пише пресслужба.

Пояснюють, що вимикатиму світло через пошкодження обладнання, які не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

"Тому за командою Укренерго були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками", - додають в ДТЕК.

Графік відключень.