Про це в ефірі телемарафону сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ворог не досяг своїх основних цілей – енергосистема працює, вона не погашена і не сколапсувала. Але в багатьох регіонах, на жаль, є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури", – сказав він.

За його словами, внаслідок обстрілу були пошкоджені не лише три теплові електростанції ДТЕК, але й кілька підстанцій Укренерго. На деяких із них руйнування значні, енергетики продовжують здійснювати оцінку пошкоджень.

"Більш точні терміни відновлення по кожній області зможемо сказати наприкінці дня", – сказав Кудрицький.

Він додав, що в енергосистемі достатньо потужності для забезпечення потреб споживачів, але є проблема з передачею електроенергії через пошкодження магістральної мережі.

"Над усуненням цих обмежень ми будемо працювати", – резюмував Кудрицький.