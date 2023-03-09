Унаслідок обстрілу пошкоджено кілька підстанцій Укренерго, однак система працює стабільно, – Кудрицький
Під час масованої ракетної атаки 9 березня російські окупанти завдали пошкоджень енергосистемі України, але не змогли "погасити" її
Про це в ефірі телемарафону сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Ворог не досяг своїх основних цілей – енергосистема працює, вона не погашена і не сколапсувала. Але в багатьох регіонах, на жаль, є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури", – сказав він.
За його словами, внаслідок обстрілу були пошкоджені не лише три теплові електростанції ДТЕК, але й кілька підстанцій Укренерго. На деяких із них руйнування значні, енергетики продовжують здійснювати оцінку пошкоджень.
"Більш точні терміни відновлення по кожній області зможемо сказати наприкінці дня", – сказав Кудрицький.
Він додав, що в енергосистемі достатньо потужності для забезпечення потреб споживачів, але є проблема з передачею електроенергії через пошкодження магістральної мережі.
"Над усуненням цих обмежень ми будемо працювати", – резюмував Кудрицький.
- У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету. Є влучання в енергетичні об'єкти.
- За даними командування Повітряних сил, уперше ворожа армія випустила одразу шість гіперзвукових авіаційних ракет "Кинджал".
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