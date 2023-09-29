У Києві сталась смертельна ДТП за участі 4 автівок
Ввечері четверга, 28 вересня, у Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП за участі чотирьох авто
Про це повідомляє поліція Києва.
Смертельна ДТП сталася близько 18:00 четверга у Святошинському районі Києва.
"Внаслідок автопригоди загинуло двоє людей. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження. Розпочато кримінальне провадження", - пишуть поліціянти.
За інформацією столичної поліції, водій автомобіля Mitsubishi Lancer порушив обмеження швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілями Kia Sorento, Skoda Fabia та Renault Sandero.
Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля Mitsubishi Lancer загинули, а водій і пасажир автомобіля Kia Sorento отримали тілесні ушкодження.
- У середу, 27 вересня, у Київській області внаслідок ДТП загинуло немовля та його батьки.
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