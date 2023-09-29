У Києві сталась смертельна ДТП за участі 4 автівок

Про це повідомляє поліція Києва.

Смертельна ДТП сталася близько 18:00 четверга у Святошинському районі Києва.

"Внаслідок автопригоди загинуло двоє людей. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження. Розпочато кримінальне провадження", - пишуть поліціянти.

За інформацією столичної поліції, водій автомобіля Mitsubishi Lancer порушив обмеження швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілями Kia Sorento, Skoda Fabia та Renault Sandero.

Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля Mitsubishi Lancer загинули, а водій і пасажир автомобіля Kia Sorento отримали тілесні ушкодження.