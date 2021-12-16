У Києві сталося сім ДТП: столицю скували затори

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На правому березі Києва затори утворилися на бульварі Дружби народів - там сталися одразу сім ДТП. Рух також ускладився на вулиці Михайла Бойчука, Набережному шосе, проспектах Перемоги та Степана Бандери.







Затори також є на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки та вулиці Сапернослобідській.



Затори на Південному мосту спостерігаються в бік правого берега через дорожні роботи на одній з ділянок магістралі.







На Лівому березі затори спостерігаються на проспекті Миколи Бажана. Рух також ускладнено на деяких ділянках Харківського шосе, вулиці Світла, проспекті Юрія Гагаріна.







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