У Києві сталося сім ДТП: столицю скували затори
Київ 16 грудня скували затори - найскладніша ситуація в центрі столиці та на дорогах, де сталися ДТП або проводяться ремонтні роботи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На правому березі Києва затори утворилися на бульварі Дружби народів - там сталися одразу сім ДТП. Рух також ускладився на вулиці Михайла Бойчука, Набережному шосе, проспектах Перемоги та Степана Бандери.
Затори також є на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки та вулиці Сапернослобідській.
Затори на Південному мосту спостерігаються в бік правого берега через дорожні роботи на одній з ділянок магістралі.
На Лівому березі затори спостерігаються на проспекті Миколи Бажана. Рух також ускладнено на деяких ділянках Харківського шосе, вулиці Світла, проспекті Юрія Гагаріна.
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