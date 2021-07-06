У Києві сталося зіткнення трьох автівок з перекиданням
На столичному проспекті Перемоги сталася ДТП за участі трьох автівок з перекиданням
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
Водійка Volkswagen Jetta, перелаштовуючись у крайню ліву смугу, не надала переваги у русі Audi A8, внаслідок чого сталося зіткнення.
Водій Ford Ecosport, який їхав одразу за цими автівками, не встиг зманеврувати. Автівку почало кидати, після чого її перекинуло на дах. На щастя, аварія обійшлася без потерпілих.
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