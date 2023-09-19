У Києві трамвай переїхав на смерть жінку на Троєщині

Про це інформує поліція Києва.

Трагедія сталася на вулиці Закревського.

Попередньо правоохоронці встановили, що 49-річний водій громадського трамвая здійснив наїзд на жінку, що переходила трамвайні колії. Потерпіла 66 років померла на місці унаслідок отриманих травм.

"За фактом загибелі пішохода на трамвайних коліях розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого", - ідеться у повідомленні.

У рамках досудового розслідування поліція встановлює всі обставини та причини цієї події.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.