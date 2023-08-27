У Києві відкрили Музей українського грамзапису

Про це повідомляє Київська міська рада.

Музей розташований за адресою вулиця Лаврська, 41 та працює в суботу та неділю з 12:00 до 18:00.

"Локація музею вибрана не випадково – сцена Співочого поля – сакральне місце для українських музикантів. Багато українських зірок робили тут перші кроки у мистецтві", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що експозиція музею розповідає про історію грамзапису. Колекція складається з понад 400 одиниць основного фонду української музики на різних звукових носіях.

Ініціатором створення музею є один із новаторів електронної сцени Іван Москаленко (DJ Derbastler). Натомість ідея форми та змісту належить директору Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Федіру Баландіну.

Довідка.

Вважається, що перші звукозаписи пісень українською мовою відбулись у Лондоні в 1899 році. Початок ХХ ст. відзначився появою платівок з українським оперним співом – сестри Крушельницькі, Олександр Мишуга, Філомена Лопатинська. Важливий імпульс справі звукозапису в Україні надала Леся Українка. Організована нею етнографічна експедиція 1908–1909 рр. вперше зафіксувала на фонограф кобзарський спів.