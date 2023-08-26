У КПІ відкрили скульптуру дівчини-студентки
У Київському політехнічному інституті відкрили скульптуру на честь українського студентства до 125-річчя навчального закладу
Про це йдеться у повідомленні КПІ ім. Ігоря Сікорського.
"До 125-річчя КПІ у нашому кампусі з’явилась скульптура "Юність", головна героїня якої - дівчина-студентка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що скульптура присвячена усім студентам, які боронять Україну на фронті, здають кров, волонтерять, створюють роботів-розміновувачів, розробляють протези, фільтри для очищування води та багато іншого.
"Нова скульптура стане талісманом, що приноситиме КПІшникам удачу під час сесії", - написали в інституті.
- 25 серпня з нагоди завершення реалізації проєкту "Тризуб Батьківщини" відкрили виставку "Знак на щиті".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.04Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе