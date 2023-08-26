У КПІ відкрили скульптуру дівчини-студентки

Про це йдеться у повідомленні КПІ ім. Ігоря Сікорського.

"До 125-річчя КПІ у нашому кампусі з’явилась скульптура "Юність", головна героїня якої - дівчина-студентка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скульптура присвячена усім студентам, які боронять Україну на фронті, здають кров, волонтерять, створюють роботів-розміновувачів, розробляють протези, фільтри для очищування води та багато іншого.

"Нова скульптура стане талісманом, що приноситиме КПІшникам удачу під час сесії", - написали в інституті.