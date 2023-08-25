"Знак на щиті": у Києві презентували виставку на честь встановлення Тризуба на "Батьківщину-матір"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Експозицію презентують у Виставковому центрі Національного музею історії України у Другій світовій війні - у будівлі, яку ніколи раніше для виставок не використовували.

Тимчасова експозиція показує найцікавіші факти з історії Тризуба, найважливіші етапи його становлення як державного герба. Представлено понад 200 автентичних артефактів, що охоплюють більш ніж тисячолітній відрізок історії України.

Для проєкту музей облаштував новий експозиційний простір, що складається із трьох залів. Кожен із них уміщує відповідний розділ виставки.

Є розділ "Державний знак" - про минуле Тризуба, розділ "Державний символ" - про історію знака між Першою і Другою світовими війнами. І розділ "Знак на щиті" про переозначення монумента. У ньому, до речі, представлені фрагменти демонтованого герба СРСР.

Також директор музею розповів, що український стяг, який підписали наші захисники, від сьогодні теж став експонатом музею на довічне утримання.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури України Ростислав Карандєєв сказав, що проєкт був започаткований як відгук влади на вимогу суспільства чинити більш активну та рішучу дію щодо заміни старих радянських символів на тих об'єктах, які є особливо важливими й знаковими для України.

"Після 32 років Незалежності України почесне і належне місце зайняв наш державний символ на головному монументі країни", - сказав Ростислав Карандєєв.

Усіх причетних меценатів нагородили відзнаками, виробленими з тієї ж сталі, що і сам щит.

Фото: Катерина Галко

На виставку запросили й колишнього міністра культури Олександра Ткаченка.





Фото: Катерина Галко