"Батьківщина-Мати" так і залишиться радянським символом, навіть після появи тризуба: В'ятрович про перейменування монумента

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Радянська монументальна скульптура "Батьківщина-Мати" так і залишиться радянською скульптурою, навіть після появи тризуба. Неправильно з неї робити символ Незалежності України. Частину спадщини минулого можна переосмислювати, але недоречно надавати цій скульптурі протилежного змісту. Добре, що нарешті зі скульптури прибрали герб Радянського Союзу. Але почепити на неї тризуб, переназвати її в "Україна-Мати", зробити з неї символ Незалежності України - це зайве", - підкреслив В'ятрович.

Володимир В'ятрович також додав, що монументальну скульптуру "Батьківщина-Мати" можна залишити, як зразок радянського мистецтва.

"Немає потреби говорити про її українізацію. Це елемент радянської інфраструктури пам'яті, всього Радянського Союзу. Це ансамбль, який складався з кількох таких скульптур. І це залишиться якорем, який буде тримати нас у певних радянських рамках", - зауважив В'ятрович.

Що передувало демонтажу герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

Минулого року в застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Згідно з результатами опитування, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.

25 липня у Мінкульті заявили, що тризуб для "Батьківщини-матері" планують виготовити з європейського металу, оскільки сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", не відповідає технічним вимогам.

28 липня Запоріжсталь назвала відмову Міністерства культури та інформаційної політики від безкоштовно наданої української сталі для тризуба "Батьківщини-матері" через невідповідність технічним вимогам безпідставною.

29 липня повідомлялося, що монумент "Батьківщина-мати" в Києві перейменують на "Україну-мати": рішення має затвердити Міністерство культури та інформаційної політики.

30 липня на монументі розпочалися роботи з демонтажу. У суботу, 5 серпня, не вдалося встановити тризуб на монументі "Батьківщина-мати" через сильні пориви вітру.

6 серпня у столиці України підняли тризуб на монумент "Батьківщина-мати".











