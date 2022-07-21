Про це інформує міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Зазначається, що за заміну герба СРСР на тризуб проголосували 85% громадян.

"Так, ми могли все зробити без консультацій з громадськістю. Зробити на свій розсуд. Але я впевнений, що діалог з суспільством - вкрай важливий. Мова не йде сьогодні про те, щоб повністю демонтувати монумент, тому що це точно не на часі через величезні кошти, яких потребує цей процес", - заявив Ткаченко.

Він також наголосив, що трансформація монумента - робота над його переосмисленням та технічними змінами - триватиме.

Як стало відомо, це опитування стало другим за залученістю опитуванням в Дії, в якому взяли участь близько 780 тис. українців.

Нагадаємо, у застосунку Дія з 7 липня тривало голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

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