Українці проголосували за заміну на тризуб герба СРСР на щиті Батьківщини-матері
Згідно з результатами опитування в Дії щодо зміни символіки на монументі Батьківщини-матері, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб
Про це інформує міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Зазначається, що за заміну герба СРСР на тризуб проголосували 85% громадян.
"Так, ми могли все зробити без консультацій з громадськістю. Зробити на свій розсуд. Але я впевнений, що діалог з суспільством - вкрай важливий. Мова не йде сьогодні про те, щоб повністю демонтувати монумент, тому що це точно не на часі через величезні кошти, яких потребує цей процес", - заявив Ткаченко.
Він також наголосив, що трансформація монумента - робота над його переосмисленням та технічними змінами - триватиме.
Як стало відомо, це опитування стало другим за залученістю опитуванням в Дії, в якому взяли участь близько 780 тис. українців.
- Нагадаємо, у застосунку Дія з 7 липня тривало голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері
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