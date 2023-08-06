Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура На монумент "Батьківщина-мати" у Києві встановили тризуб

На монумент "Батьківщина-мати" у Києві встановили тризуб

6 серпня, 2023 неділя
08:30
Культура Тризуб на монументі "Батьківщина-мати"

У неділю, 6 серпня, у столиці України підняли тризуб на монумент "Батьківщина-мати". Остаточні монтажні роботи планують завершити до Дня прапора України - 23 серпня

Про це повідомив ексміністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Це сталось, тризуб на своєму місці", - написав він у телеграм.

За словами Ткаченка, це був складний, відповідальний та історичний проєкт. Колишній міністр культури подякував усім, причетним до цієї події, а саме донорам, проєктантам, будівельникам, скульпторам, працівникам Музею Війни.

Він уточнив, що остаточні роботи зі встановлення герба планують завершити до 24 серпня - Дня прапора України.

Що передувало демонтажу герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

Минулого року в застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Згідно з результатами опитування, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.

Водночас народний депутат Володимир В'ятрович висловився проти заміни герба СРСР на тризуб, заявивши, що монумент є повністю радянською скульптурою й українізувати його неможливо. Натомість Мінкульт заявив, що демонтувати монумент неправильно.

"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав очільник відомства Ткаченко.

Мінкульт реалізовує масштабний проєкт, який передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві на герб України.

25 липня у Мінкульті заявили, що тризуб для "Батьківщини-матері" планують виготовити з європейського металу, оскільки сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", не відповідає технічним вимогам.

"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи", - зазначає Мінкульт.

28 липня Запоріжсталь назвала відмову Міністерства культури та інформаційної політики від безкоштовно наданої української сталі для тризуба "Батьківщини-матері" через невідповідність технічним вимогам безпідставною. 

"Ми впевнені, що сталь виготовлена на "Запоріжсталі" підходить для виробництва тризуба. Комбінат не згоден з висновками Міністерства культури та інформаційної політики України і наведеного акту дефектовки. Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними і будемо захищати честь українського виробника і української сталі", - йдеться у повідомленні. 

29 липня повідомлялося, що монумент "Батьківщина-мати" в Києві перейменують на "Україну-мати": рішення має затвердити Міністерство культури та інформаційної політики.

30 липня на монументі розпочалися роботи з демонтажу. У суботу, 5 серпня, не вдалося встановити тризуб на монументі "Батьківщина-мати" через сильні пориви вітру.

Україна
Батьківщина
декомунізація
новини Києва
Читайте також:
1 серпня, 2023 вiвторок
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
Володимир Огризко
5 серпня, 2023 субота
Огризко про обговорення української Формули миру в Саудівській Аравії: Там не буде рішень
У Буркіна-Фасо невідомі зі зброєю напали на військових
4 серпня, 2023 п'ятниця
Військкома з Одещини відправили на фронт після інформації, що він став доларовим мільйонером
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
6 серпня
09:17
Оновлено
Харківщина: обстріл
Росія вдарила КАБом по центру переливання крові на Харківщині: 2 людини загинули, 4 поранено
09:05
Кирило Буданов
Буданов: Ми знову почнемо експортувати зерно, подобається це Росії чи ні
08:50
Володимир Зеленський та Зузана Чапутова
У Словаччині президентка дозволила девʼятьом громадянам служити в українській армії
08:18
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Що робити з ворожими пропагандистами?
08:13
Оновлено
втрати ворога
Росія втратила за добу в Україні ще 590 військових, 5 танків та РСЗВ, - Генштаб ЗСУ
08:03
OPINION
Віктор Андрусів
Про перспективи контрнаступу. Крайній термін - листопад
07:56
обстріл, ППО
За добу сили ППО знищили 57 повітряних цілей Росії
07:42
на фото: Ярослав
Повітряні сили від початку повномасштабної війни знищили понад 3,5 тисячі ворожих цілей, – командувач Олещук
07:21
Китай тайфун
У Китаї внаслідок стихійних лих у липні постраждали 16 млн мешканців
06:48
корабель рф
В ISW пояснили, як удари по кораблях РФ впливають на хід українського контрнаступу
06:28
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
Масштабна лісова пожежа на кордоні Іспанії та Франції: евакуйовано понад 130 людей
06:14
потяг, поїзд
У Молдові зійшли з рейок шість вагонів із зерном, які їхали до України
05:00
обстріл, ППО
Росія обстріляла Україну ракетами та "шахедами". Хронологія подій: як минула ніч проти 6 серпня
00:49
Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
На саміті у Саудівській Аравії домовилися, що основою майбутньої мирної угоди буде непорушність кордонів України, - Corriere della Sera
2023, субота
5 серпня
23:45
Данило Сікан (в центрі)
Чемпіон світу відмовився продовжувати контракт зі "Шахтарем", - ЗМІ
23:21
фейк
"Продаж органів чистокровних українців": Росія запустила новий фейк
22:54
Батьківщина-мати
Вітер завадив встановити тризуб на монументі "Батьківщина-мати"
22:22
Оновлено
Game4Ukraine
Game4Ukraine: команда Шевченка зіграла внічию проти команди Зінченка
22:08
Оновлено
Андрій Ярмоленко
УПЛ: результати та розклад усіх матчів 2-го туру
21:43
Оновлено
На фото: наслідки зсуву ґрунту поблизу курорту в Грузії
У Грузії кількість загиблих через зсув зросла до 17. Серед них журналістка з України
21:42
Фейк, Росія
Росія поширює фейкову українську платіжку за газ
21:31
Ексклюзив
Якщо вагнерівці зайдуть на територію країн НАТО, на Заході будуть розмірковувати над відповіддю, - Портников
21:27
Володимир Зеленський
"Старих форматів більше не буде": Зеленський анонсував нові очищення державних інституцій
21:20
Оновлено
ракета
Росія випустила у напрямку Старокостянтинова кілька серій ракет, спрацювала ППО. Є приліт на околиці Запоріжжя
21:16
Денис Шмигаль
Уряд оприлюднив зарплати Шмигаля та його заступників
21:11
Ірина Геращенко: медики на передовій просять не за себе, а за військових – їм потрібні дрони, тепловізори, снаряди
21:07
Ексклюзив
В Чорному морі є десятки російських цілей, які ми можемо атакувати, - аналітик InformNapalm Павлушко
20:44
Назарій Русин, "Зоря"
Англійський клуб запропонував 2 млн євро за футболіста "Зорі" Русина
20:30
Ексклюзив
Пентагон
За безпеку Польщі відповідають безпосередньо США, - польський політик Мирослав Чех
20:10
ЗСУ
Протягом доби захисники України уразили 2 командні пункти та 5 складів боєприпасів росіян, - Генштаб
20:05
OPINION
Євстратій Зоря
Роби що можеш в обставинах, які є
19:26
Оновлено
Росіяни вдарили по Новослобідській громаді на Сумщині, є загиблий
19:19
застосунок Дія
На порталі Дія тимчасово не працюватимуть деякі послуги. Подробиці
19:11
Ексклюзив
Марк Фейгін
Забрали базу та зброю: Фейгін про ліквідацію ПВК Вагнера в РФ
18:59
МЗС України
Близько 50% українських дипломатів не повертаються з-за кордону, - "Дзеркало тижня"
18:25
заворушення у Нью-Йорку
У Нью-Йорку спалахнули заворушення через те, що популярний стример пообіцяв безкоштовно роздавати ігрові приставки
18:03
OPINION
Орест Сохар
Макрон проти Пригожина
18:00
Ексклюзив
Мирослав Чех
Брехня на рівному місці: польський політик про вплив українського зерна та продуктів на розбалансованість ринку Польщі
17:53
Болгарія та США розпочали спільні навчання військово-повітряних сил
17:53
Ексклюзив
Марк Фейгін
Фейгін розповів, як росіяни реагують на дрони в Москві
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV