Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Як на мене, монумент "Батьківщина-мати" є абсолютно радянською скульптурою. Будь-які спроби її українізувати насправді нічого не змінять. Якщо вже немає політичної волі демонтувати цей монумент, то не потрібно туди наносити герб України. На мою думку, потрібно просто демонтувати радянський герб на цьому монументі", - пояснив Вʼятрович.

Нардеп також вважає, що опитування щодо зміни радянського герба на український, є повністю маніпулятивним.

"Опитування щодо нанесення українського герба є цілком маніпулятивним. Оскільки навіть перший варіант, який є в цьому опитуванні - залишити все так, як є, порушує українське законодавство. І дуже дивно, що Міністерство культури України та Український інститут національної памʼяті фактично ведуть опитування про те, чи виконувати закон, чи ні. І я вважаю, що за знесення цього монументу проголосували б абсолютна більшість людей", - додав він.

У застосунку Дія з 7 липня тривало голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

Згідно з результатами опитування в Дії щодо зміни символіки на монументі Батьківщини-матері, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb