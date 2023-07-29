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Монумент "Батьківщина-мати" перейменують. Якою буде нова назва

29 липня, 2023 субота
21:16
Культура монумент "Батьківщина-Мати"

Монумент "Батьківщина-мати" в Києві перейменують на "Україну-мати": рішення має затвердити Міністерство культури та інформаційної політики

Про це заявив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв'ю Українському Радіо

Він зазначив, що відповідне рішення ухвалили на засіданні Вченої ради музею і для перейменування є усі підстави. Зокрема, він підкреслив, що Батьківщину-мати створили в Україні зусиллями українських робітників, інженерів та вчених. 

"Він є унікальною пам'яткою науки і техніки. Цей монумент сьогодні отримує друге життя. Чому саме зараз? Тому що саме зараз, під час повномасштабного вторгнення, цей монумент для киян, для українців, які мешкають у Києві, в Україні, борються з ворогом, цей монумент почав набувати інше значення", - розповів Савчук. 

Він наголосив, що монумент є символом стійкості та незламності українського народу і нагадав, що він розвернутий на північний схід, у сторону Росії, від нападу якої зараз захищається Україна. 

Гендиректор музею висловив сподівання, що Мінкульт затвердить рішення про перейменування монумента напередодні Дня незалежності України, 24 серпня. 

"Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягнути цієї мети напередодні Дня Незалежності. І це не просто автономна мета. Я весь час підкреслюю взаємозв'язок цих процесів — зміни герба на щиті й появу тризуба, перейменування монументу, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж", – зазначив Савчук.

Передісторія

Минулого року в застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Згідно з результатами опитування, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.

Водночас народний депутат Володимир В'ятрович висловився проти заміни герба СРСР на тризуб, заявивши, що монумент є повністю радянською скульптурою й українізувати його неможливо. Натомість Мінкульт заявив, що демонтувати монумент неправильно.

"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав очільник відомства Ткаченко.

Мінкульт реалізовує масштабний проєкт, який передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві на герб України.

25 липня у Мінкульті заявили, що тризуб для "Батьківщини-матері" планують виготовити з європейського металу, оскільки сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", не відповідає технічним вимогам.

"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи", - зазначає Мінкульт.

28 липня Запоріжсталь назвала відмову Міністерства культури та інформаційної політики від безкоштовно наданої української сталі для тризуба "Батьківщини-матері" через невідповідність технічним вимогам безпідставною. 

"Ми впевнені, що сталь виготовлена на "Запоріжсталі" підходить для виробництва тризуба. Комбінат не згоден з висновками Міністерства культури та інформаційної політики України і наведеного акту дефектовки. Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними і будемо захищати честь українського виробника і української сталі", - йдеться у повідомленні. 

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