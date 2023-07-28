Про це інформує пресслужба металургійного комбінату "Запоріжсталь".

Зазначається, що Мінкульт та генеральний підрядник проєкту ТОВ "Основа" обрали два типи металу для виготовлення герба: нержавіючу сталь Запоріжсталі завтовшки 1,7 мм та сталь закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм. Матеріал українського комбінату відповідав металу марці сталі, яку використовували для зведення монумента "Батьківщини-Матері" у 1981 році.

29 червня генпідрядник безкоштовно отримав першу партію сталі у межах державно-приватного партнерства.

"При вхідному контролі з боку підрядника до Запоріжсталі не було озвучено чи передано жодних актів дефектовки, претензій чи інших документів, які б засвідчували невідповідність нержавіючого прокату встановленим нормам якості, механічним або хімічним параметрам. Про начебто виявлені невідповідності прокату та неможливість його використання у проєкті реконструкції монумента "Батьківщина-Мати" підприємство-виробник української сталі дізналися із заяви Мінкульту від 25 липня", - заявили у пресслужбі комбінату.

Там додали, що комбінат продовжить виконувати взяті на себе зобов'язання щодо виготовлення тризуба для монумента і наголосили, що вся сталь була надана безкоштовно на запит Мінкульту. Крім того, Запоріжсталь сплатила за розробку проєкту заміни герба СРСР.

"Ми впевнені, що сталь виготовлена на "Запоріжсталі" підходить для виробництва тризуба. Комбінат не згоден з висновками Міністерства культури та інформаційної політики України і наведеного акту дефектовки. Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними і будемо захищати честь українського виробника і української сталі", - йдеться у повідомленні.

Передісторія

Минулого року в застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Згідно з результатами опитування, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.

Водночас народний депутат Володимир В'ятрович висловився проти заміни герба СРСР на тризуб, заявивши, що монумент є повністю радянською скульптурою й українізувати його неможливо. Натомість Мінкульт заявив, що демонтувати монумент неправильно.

"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав очільник відомства Ткаченко.

Мінкульт реалізовує масштабний проєкт, який передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві на герб України.

25 липня у Мінкульті заявили, що тризуб для "Батьківщини-матері" планують виготовити з європейського металу, оскільки сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", не відповідає технічним вимогам.

"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи", - зазначає Мінкульт.