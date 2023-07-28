Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Тризуб для Батьківщини-Матері: Запоріжсталь назвала безпідставною відмову Мінкульту від української сталі, наданої безкоштовно

Тризуб для Батьківщини-Матері: Запоріжсталь назвала безпідставною відмову Мінкульту від української сталі, наданої безкоштовно

28 липня, 2023 п'ятниця
15:17
Культура Батьківщина-Мати

Запоріжсталь назвала відмову Міністерства культури та інформаційної політики від безкоштовно наданої української сталі для тризуба "Батьківщини-Матері" через невідповідність технічним вимогам безпідставною

Про це інформує пресслужба металургійного комбінату "Запоріжсталь". 

Зазначається, що Мінкульт та генеральний підрядник проєкту ТОВ "Основа" обрали два типи металу для виготовлення герба: нержавіючу сталь Запоріжсталі завтовшки 1,7 мм та сталь закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм. Матеріал українського комбінату відповідав металу марці сталі, яку використовували для зведення монумента "Батьківщини-Матері" у 1981 році.

29 червня генпідрядник безкоштовно отримав першу партію сталі у межах державно-приватного партнерства. 

"При вхідному контролі з боку підрядника до Запоріжсталі не було озвучено чи передано жодних актів дефектовки, претензій чи інших документів, які б засвідчували невідповідність нержавіючого прокату встановленим нормам якості, механічним або хімічним параметрам. Про начебто виявлені невідповідності прокату та неможливість його використання у проєкті реконструкції монумента "Батьківщина-Мати" підприємство-виробник української сталі дізналися із заяви Мінкульту від 25 липня", - заявили у пресслужбі комбінату. 

Там додали, що комбінат продовжить виконувати взяті на себе зобов'язання щодо виготовлення тризуба для монумента і наголосили, що вся сталь була надана безкоштовно на запит Мінкульту. Крім того, Запоріжсталь сплатила за розробку проєкту заміни герба СРСР. 

"Ми впевнені, що сталь виготовлена на "Запоріжсталі" підходить для виробництва тризуба. Комбінат не згоден з висновками Міністерства культури та інформаційної політики України і наведеного акту дефектовки. Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними і будемо захищати честь українського виробника і української сталі", - йдеться у повідомленні. 

Передісторія

Минулого року в застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Згідно з результатами опитування, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.

Водночас народний депутат Володимир В'ятрович висловився проти заміни герба СРСР на тризуб, заявивши, що монумент є повністю радянською скульптурою й українізувати його неможливо. Натомість Мінкульт заявив, що демонтувати монумент неправильно.

"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав очільник відомства Ткаченко.

Мінкульт реалізовує масштабний проєкт, який передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві на герб України.

25 липня у Мінкульті заявили, що тризуб для "Батьківщини-матері" планують виготовити з європейського металу, оскільки сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", не відповідає технічним вимогам.

"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи", - зазначає Мінкульт.

Суспільство
Україна
новини Києва
Читайте також:
Грузини прогнали з Батумі лайнер з росіянами
28 липня, 2023 п'ятниця
Грузини прогнали з порту Батумі лайнер з російськими туристами
ЗСУ, контрнаступ
27 липня, 2023 четвер
ЗСУ розпочали механізовану операцію у Запорізької області й прорвали оборонні позиції РФ, - ISW
Путін
27 липня, 2023 четвер
Путін заявив, що РФ готова замінити українське зерно та безкоштовно постачати його в країни Африки
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.83
  • EUR
    Купівля 41.02
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
28 липня
15:35
календар
Зеленський підписав закон про перенесення свят за новоюліанським календарем. Що змінилося
15:34
Ексклюзив
втрати окупантів
На Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ за добу знищили 47 окупантів, іще 125 поранили, - Череватий
15:22
На фото: Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані
Прем'єр-міністр Катару прибув до України
15:22
Російський командир Микола Гостєв
СБУ оголосила підозру російському генералу Гостєву, причетному до бомбардування Маріуполя
15:16
дипломати відвідали деокупований Ізюм
Деокупований Ізюм відвідали дипломати Швеції, Канади та Швейцарії
15:12
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:51
зерновий термінал
Україна з початку липня експортувала понад 2 млн тонн зернових
14:12
Брянська область
Росіяни планують диверсії проти власного населення в Брянській області, - Центр нацспротиву
14:03
ЗСУ
Сирський: на Лиманському та Куп'янському напрямах Сили оборони не втратили жодної позиції
14:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Якими мають бути музей Голодомору та його директорка? 
13:59
вагітність
Робити чоловікові масажі, готувати, прибирати і все це з усмішкою: в Японії поширювали листівки з порадами для вагітних, а тепер вибачаються
13:54
Огляд
Оленівка. Місце трагедії
Було два вибухи, а в тих, хто рятувався, стріляли: що відомо про теракт в Оленівці після року трагедії
13:33
Аналітика
Залізорудний кар'єр
Як блокування морських портів впливає на українську залізорудну галузь, - дослідження
13:31
Літак "Мрія"
Знищення "Мрії" окупантами: екскерівника "Антонова" судитимуть за службову недбалість
13:29
"Зуби дракона". Ілюстрація
ЗСУ на півдні вийшли на критично важливу російську оборонну лінію, — CNN
13:27
WhatsApp
У WhatsApp з'явилися відеоповідомлення
12:59
Приват24
У Приват24 з'явилася нова функція з переказом на свою карту
12:57
Національна премія України імені Тараса Шевченка
Портников, Цілик, "Хорея Козацька": Зеленський підписав указ про нагородження Шевченківською премією
12:33
Обстріл РФ Донеччини
За добу ворог обстріляв 8 областей України: 1 загиблий, 12 поранених. Ситуація в регіонах
12:23
Рада просить ЮНЕСКО позбавити Росію членства
12:20
Оновлено
ЧВК Вагнер
У Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців ПВК Вагнера, один БТР був із українським номером, - Гаюн
12:02
OPINION
Анатолій Амелін
Не можуть раби перемогти вільну людину
11:44
На фото: начальник та інспектор колонії в Оленівці
Фізичне та сексуальне насильство щодо полонених: керівників колонії в Оленівці підозрюють у воєнних злочинах
11:36
Центр Дія.Бізнес
Україна отримає 3,75 млн євро на підтримку бізнесу у межах проєкту UkraineReady4EU Project
11:26
Партнерський матеріал
Шлях від раю до пекла і назад: як відбудовували Парадайз, знищений масштабними лісовими пожежами
11:26
Знешкодження ворожої ДРГ
Ворог знову намагався зайти на Сумщину: прикордонники відбили атаку ДРГ
11:11
Ексклюзив
Помісний Собор Православної Церкви України
1035 років українському християнству: яка ситуація з переходом московського патріархату
11:09
Анатолій Шарій
Шарія та ексочільника поліції Вінниччини судитимуть за роботу на ФСБ
11:04
Огляд
міжнародний огляд
ЗСУ посилюють наступ і досягли "зубів дракона" на півдні, а Путін зваблює шість країн Африки. Акценти світових ЗМІ 28 липня
10:59
Зеленський
"Не віримо, що РФ не захоче повернутися з агресією": Зеленський сказав, якою має бути перемога України
10:54
Віктор Медведчук
Проєкт "Другая Украина": Медведчук та пропагандист Жарких заснували антиукраїнську організацію в РФ
10:23
На Філіппінах перекинувся пасажирський човен: 26 людей загинули
10:22
ПВК Вагнер
"Нагнітають ситуацію": у Держприкордонслужбі розповіли про дії ПВК Вагнера у Білорусі
10:22
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 липня: ціни на долар, євро, злотий
10:19
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Звільнення Старомайорського дає змогу ЗСУ активізуватися на захід і схід від нього, - Згурець
10:15
Києво-Печерська лавра
Києво-Печерська Лавра подала до суду через експертизу про наявність зв’язків УПЦ з МП
10:00
OPINION
Вадим Денисенко
Москва використовує ракетний козир у політиці
09:59
"Остання російська провокація": президентка Грузії відреагувала на прибуття в Батумі лайнера з російськими туристами і протести місцевих
09:40
війна Україна
Україна відзначає День Державності: історія й традиції
09:40
Дрони
США виділили Україні дрони Skydio для документування воєнних злочинів РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV