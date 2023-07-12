Мінкульт показав, як виглядатиме монумент "Батьківщина-мати" після декомунізації
Мінкульт реалізовує масштабний проєкт, який передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві на герб України
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
"Ми довго цього чекали, проробили величезну роботу і завтра готові поділитись новинами та всіма деталями. 13 липня о 13:00 у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбудеться брифінг, присвячений реалізації масштабного проєкту Міністерства культури та інформаційної політики України – "Тризуб Батьківщини", що має на меті заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" на герб України", - написав він і опублікував відео, на якому "Батьківщина-мати" вже з тризубом.
Передісторія
Минулого року в застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Згідно з результатами опитування, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.
Водночас народний депутат Володимир В'ятрович висловився проти заміни герба СРСР на тризуб, заявивши, що монумент є повністю радянською скульптурою й українізувати його неможливо.
Натомість Мінкульт заявив, що демонтувати монумент неправильно.
"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав очільник відомства Ткаченко.
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