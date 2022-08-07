Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону в неділю, 7 серпня.

"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-Матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав Ткаченко.

Також міністр повідомив, що після того, як затвердять план дій щодо демонтажу радянської символіки на монументі, має пройти щонайменше пів року на підготування робіт.

Ткаченко сказав, що у голосуванні в Дії щодо демонтажу радянського герба взяло участь майже 800 тис. українців, з них 85% проголосували за заміну радянського герба на герб України.

Уряд або Міністерство культури та інформполітики можуть ухвалити рішення щодо демонтажу гербу з монументу "Батьківщина-Мати" в Києві.

У застосунку Дія з 7 липня тривало голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері.

Згідно з результатами опитування в Дії щодо зміни символіки на монументі Батьківщини-матері, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.