"Це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів": Ткаченко про демонтаж "Батьківщини-Матері"
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає абсурдними розмови про можливе знесення монумента "Батьківщина-Мати" у Києві, мова йде лише про демонтаж радянського герба, але потрібен час для підготування робіт
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону в неділю, 7 серпня.
"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-Матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав Ткаченко.
Також міністр повідомив, що після того, як затвердять план дій щодо демонтажу радянської символіки на монументі, має пройти щонайменше пів року на підготування робіт.
Ткаченко сказав, що у голосуванні в Дії щодо демонтажу радянського герба взяло участь майже 800 тис. українців, з них 85% проголосували за заміну радянського герба на герб України.
- Уряд або Міністерство культури та інформполітики можуть ухвалити рішення щодо демонтажу гербу з монументу "Батьківщина-Мати" в Києві.
- У застосунку Дія з 7 липня тривало голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері.
- Згідно з результатами опитування в Дії щодо зміни символіки на монументі Батьківщини-матері, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.
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