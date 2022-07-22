Рішення щодо монументу "Батьківщина-Мати" має прийняти уряд чи Мінкульт, - Дробович

Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович

"Що стосується прийняття рішень, то опитування в "Дії" для Інституту важливе, бо показано, що є велика група людей, яка готова підтримати декомунізацію і прибрати цю ганьбу з щита. В 2015 році був прийнятий закон - всі покоління урядів, Адміністрацій та Офісів президентів та парламентів - ні в кого не підіймалась рука це зробити. Інститут нацпам'яті бився над цією темою і як тільки доходило до Другої світової війни - зникала ця тема", - сказав він.

За його словами, тепер УІНП має інструмент і підтримку, яка допоможе змінити монумент.

"Рішення має бути прийнято - або уряд має дати розпорядження про демонтаж, або Міністерство культури та інформаційної політики, на балансі якого є Батьківщина-Мати", - підсумував Дробович.

У застосунку Дія з 7 липня тривало голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

Згідно з результатами опитування в Дії щодо зміни символіки на монументі Батьківщини-матері, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.